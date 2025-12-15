Militare dell' Aeronautica trovato senza vita in casa

Un sottufficiale dell’Aeronautica Militare di 58 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Capodrise. L’episodio ha suscitato sgomento tra la comunità locale, mentre le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, suscitando molte domande sulla vicenda.

© Casertanews.it - Militare dell'Aeronautica trovato senza vita in casa Un uomo di 58 anni, sottufficiale dell’Aeronautica Militare, è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione a Capodrise.Da quanto si apprende l’uomo, le cui iniziali sono A.N. e che viveva solo, si sarebbe tolto la vita per impiccagione. Sul posto sono intervenuti i medici del 118. Casertanews.it Aereo militare si schianta al suolo, morto il pilota Denunciato militare, faceva imprenditore senza autorizzazione - I finanzieri del comando provinciale di Pordenone hanno denunciato, per truffa aggravata, alla Procura Militare di Verona, un sottufficiale dell'Aeronautica militare per aver avviato, senza ... ansa.it Sottoufficiale dell'Aeronautica Militare vende giochi di magia e pellet (senza autorizzazione), in 10 anni guadagna 570mila euro: denunciato - Dalle indagini, condotte dalle fiamme gialle del gruppo di Pordenone sotto la direzione della procura militare di Verona, è emerso che un sergente maggiore dell’Arma Azzurra, aveva avviato, «in ... ilgazzettino.it Consegnati gli spadini agli allievi della Scuola Militare Aeronautica "Giulio Douhet". Disponibile la nuova edizione di #VideoNews AM youtu.be/ptpRVcNj9CY #latuasquadrachevola @MinisteroDifesa @SM_Difesa x.com In effetti Tajani che grida “Gheregheghez" in India, il grido di battaglia dell'Aeronautica Militare italiana, ci mancava. Ma lo fanno apposta a essere ridicoli o gli viene naturale Che poracci. - facebook.com facebook