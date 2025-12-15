Milinkovic-Savic voti contrastanti dopo Udinese-Napoli

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vanja Milinkovic-Savic ha suscitato opinioni contrastanti dopo la partita tra Udinese e Napoli. La sua prestazione si è distinta per momenti positivi e alcune criticità, lasciando il giudizio diviso tra tifosi e analisti. Un match che ha evidenziato le ambivalenze delle sue performance in una sfida ricca di emozioni e svolte decisive.

milinkovic savic voti contrastanti dopo udinese napoli

© Forzazzurri.net - Milinkovic-Savic, voti contrastanti dopo Udinese-Napoli

Prestazione divisiva per Vanja Milinkovic-Savic nella sfida persa dal Napoli contro l’Udinese. I giudizi dei quotidiani oscillano tra la sufficienza . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net

milinkovic savic voti contrastantiMilinkovic-Savic, voti contrastanti dopo Udinese-Napoli - Savic nella sfida persa dal Napoli contro l’Udinese. forzazzurri.net

milinkovic savic voti contrastantiNapoli, Milinkovic Savic stavolta è un flop - Quello che per tante notti è stato il salvatore del Napoli, stavolta diventa uno dei principali colpevoli della disfatta portoghese. ilmattino.it