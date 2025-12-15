Milei rivoluzione a metà Ha abbattuto l’inflazione ma i disoccupati aumentano

Milei ha segnato una svolta significativa in Argentina, abbattendo l'inflazione e conquistando il sostegno delle periferie povere. Tuttavia, l'aumento della disoccupazione solleva dubbi sulle sue politiche. Ora, il presidente mira a trasformare il paese in una potenza mineraria, con l'obiettivo di rilanciare l'economia nazionale.

Lo scorso ottobre il presidente ha ottenuto i voti delle periferie più povere. Ora vuole trasformare l’Argentina in una potenza mineraria. Però i consumi interni languono. Javier Milei, il presidente argentino che sguaina la motosega per disboscare la foresta della spesa pubblica, potrebbe assomigliare ad una di quelle figure tra il leggendario e il picaresco descritte così amabilmente da Osvaldo Soriano nei suoi racconti. Per molti, in Italia, il Sudamerica resta una terra sospesa tra sogno e realtà, tra Garcia Marquez e Isabel Allende, tra Borges e Amado. Milei però non compare dalle nebbie della fantasia, ma è l’espressione più clamorosa della stanchezza popolare verso un modello fallito. Laverita.info

