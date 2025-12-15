Milano-Sardegna a prezzi calmierati torna Ita Ma la gara su Alghero è deserta

Torna Ita Airways con tariffe agevolate sulla tratta Milano-Alghero, ma la gara per questa rotta appare deserta. L'iniziativa fa parte di sei bandi dedicati ai voli sardi tra gli aeroporti dell'isola e i principali hub di Roma e Milano, offrendo opportunità di collegamento a prezzi calmierati.

Va deserta la gara per assicurarsi la tratta aerea tra Milano e Alghero a tariffe agevolate. È una delle notizie emerse dai sei bandi per i voli agevolati tra gli scali della Sardegna e gli hub aeroportuali di Roma e Milano. L'altra notizia è che Ita Airways torna ad affacciarsi alle gare di.