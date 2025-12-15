Milano: Walker Meghnagi è stato riconfermato presidente della Comunità Ebraica dopo le elezioni di ieri, in cui la sua lista 'Beyahad-Insieme' ha ottenuto la maggioranza con 9 seggi. La vittoria si inserisce nel contesto delle recenti consultazioni per la leadership comunitaria, confermando il suo ruolo di riferimento all’interno della comunità.

© Ilgiornale.it - Milano: Meghnagi, manifestazioni pro Pal non sono democratiche

A Milano Walker Meghnagi è stato confermato presidente della Comunità Ebraica. In seguito allo spoglio delle elezioni che si sono tenute ieri la lista di Meghnagi 'Beyahad-Insieme', spiega una nota, si è imposta con 9.576 voti totali contro i 6.446 della lista 'Atid-Radici, Identità, Futurò guidata da Massimiliano Tedeschi. Per 'Beyahad' c'è stato il 59,77% delle preferenze contro il 40,23% di 'Atid'. La lista di Meghnagi si è aggiudicata anche 10 seggi su 17 nel Consiglio. "Sono molto felice e soddisfatto per questo risultato che va oltre le attese. Sono stati premiati l'impegno, la coerenza e il costante dialogo con tutte le diverse anime della nostra Comunità - sottolinea Meghnagi -. Ilgiornale.it

Un ineccepibile Walker Meghnagi, Presidente della Comunità Ebraica di Milano che da sempre ha sostenuto con noi il Ddl di contrasto all'antisemitismo #unioneassociazioniitaliaisraele #antisionismo #UAII #antisemitismo #mauromalaguti #Gasparri #IHRA # - facebook.com facebook