Milano lite dopo l’incidente uno risale in auto l’altro si aggrappa e viene trascinato per 100 metri

Un incidente stradale avvenuto domenica 14 dicembre a Milano, in viale Marche, ha scatenato una violenta lite tra i coinvolti. La situazione è precipitata quando uno dei conducenti è risalito in auto, mentre l’altro si è aggrappato, venendo trascinato per circa 100 metri. L’episodio ha rischiato di avere conseguenze gravi.

