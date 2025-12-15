milano la spunta al quinto bergamo lotta ma cade

La Numia Vero Volley conquista una vittoria al quinto set contro la Volley Bergamo 1991, che si arrende solo al tie-break. Una partita combattuta nel palazzetto bergamasco, dove le padrone di casa hanno dato battaglia con grinta e determinazione, rendendo difficile il cammino delle avversarie milanesi.

La Numia Vero Volley sbanca la ChorusLife Arena, ma la Volley Bergamo 1991 cede solo al tie-break. Bella partita nel palazzetto bergamasco, con le padrone di casa che, nettamente sfavorite, hanno messo in campo grinta e orgoglio rendendo la vita difficile alle milanesi. Ospiti trascinate, come sempre, da Egonu, autrice di 24 punti. Alla fine l’hanno spuntata per 3-2 le milanesi ma alle orobiche, di una grande Kipp (best scorer con 34), va un punto prezioso per la lotta salvezza e gli applausi. Partenza super della Numia che si porta subito sul 7-3 con Piva e Kurtagic. Capitan Mlejnkova prova a tenere a galla le bergamasche, ma Piva e la ex Lanier, insieme alla Egonu, permettono alle ospiti di volare sull’11-5 e poi 21-11. Ilgiorno.it

