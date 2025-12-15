Milano furibonda lite tra due coppie in appartamento | donna di 47 anni grave in ospedale

A Milano, una furiosa lite tra due coppie è degenerata in violenza, lasciando una donna di 47 anni gravemente ferita. La vicenda si è svolta in un appartamento, con la donna trasportata d'urgenza al Niguarda a causa di gravi traumi al volto e alla testa. L'episodio ha suscitato grande stupore e preoccupazione nella città.

© Ilgiorno.it - Milano, furibonda lite tra due coppie in appartamento: donna di 47 anni grave in ospedale Milano, 15 dicembre 2025 – Una violenta lite fra due coppie finisce nel sangue, con una donna di 47 anni gravemente ferita portata in ospedale, al Niguarda, con seri traumi al volto e alla testa. Il contesto. E’ l’epilogo di una domenica sera al civico 6 di via Marcello Pucci, zona corso Sempione a Milano. Qui, per motivi che l’indagine della Polizia dovrà appurare, due coppie di cittadini cinesi hanno litigato furiosamente e una delle due donne, la 47enne, ha avuto la peggio, riportando serie conseguenze. La lite. Secondo quanto appurato finora, il litigo sarebbe avvenuto all’interno di un appartamento, dove le due coppie stavano trascorrendo una serata in cui, pare, l’alcol scorreva in abbondanza. Ilgiorno.it Milano Viale Giustiniano Lite Accesa A Causa Di Un Incidente Milano, furibonda lite tra due coppie in appartamento: donna di 47 anni grave in ospedale - Una domenica sera in compagnia finisce nel sangue in via Marcello Pucci, zona corso Sempione. ilgiorno.it

