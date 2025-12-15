© Ilfattoquotidiano.it - Milano, fa un incidente e poi si aggrappa all’altra auto per non farla fuggire: grave un 30enne

Incidente tra due auto, i due conducenti scendono, parlano, litigano, uno dei due decide di fuggire e l’altro – per non farlo scappare – decide di aggrapparsi alla macchina e viene trascinato per circa 100 metri. È accaduto intorno alle 17 di domenica 14 dicembre, in viale Marche, nella zona Nord di Milano. Le due auto hanno avuto un incidente, ma uno dei due coinvolti – dopo aver litigato con il conducente dell’altra vettura – ha deciso di salire sulla sua e fuggire. A quel punto il trentenne si è aggrappato all’auto, ma l’altro ha ugualmente ingranato la marcia ed è partito trascinandolo per circa cento metri fino all’incrocio con via Murat. Ilfattoquotidiano.it

Incidente a Milano, in fin di vita un 21enne a bordo di un suv: il conducente non aveva mai preso la

Dopo l’incidente si aggrappa all’auto che lo trascina per 100 metri, grave un 30enne: ricercato il conducente - Un incidente tra due auto a Milano si è concluso con un ferito grave: un uomo è stato trascinato per 100 metri dopo essersi aggrappato a un’auto che ... fanpage.it