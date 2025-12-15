Milano-Cortina il report | a fine ottobre concluse solo 16 opere su 98 E il 57% sarà consegnato dopo i Giochi

A meno di due mesi dall'inizio delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il report di Open Olympics evidenzia ritardi e ritardi nelle opere previste. Dato che solo 16 delle 98 infrastrutture sono state completate, il 57% delle consegne avverrà dopo i Giochi, sollevando preoccupazioni sulla gestione e sui tempi di realizzazione dell'evento.

© Ilfattoquotidiano.it - Milano-Cortina, il report: a fine ottobre concluse solo 16 opere su 98. E il 57% sarà consegnato dopo i Giochi L’ultimo monitoraggio civico di Open Olympics, la rete che vigila sulle spese e gli appalti di Milano Cortina 2026, emette un verdetto molto negativo sulla fase di avvicinamento alla kermesse sportiva che sarà inaugurata tra meno di due mesi. Sul fronte infrastrutturale le opere per oltre quattro miliardi di euro sono in ritardo, i costi crescono continuamente, mentre i cronoprogrammi subiscono un progressivo slittamento man mano che ci si avvicina all’accensione del braciere, prevista per il 6 febbraio nello stadio di San Siro. Sul versante di Fondazione Milano Cortina 2026, il comitato organizzatore del grande evento, permane inoltre l’opacità sulla natura e quantità delle spese, che sono destinate a raggiungere i due miliardi di euro, con un generoso contributo di finanziamenti pubblici. Ilfattoquotidiano.it Olimpiadi Milano Cortina 2026: il rovescio della medaglia tra cantieri, indagini e presunti ... Giochi Milano-Cortina 2026, report Open Olympics: “Finite in tempo 42 opere su 98” - In una nota la società Simico afferma: "Il report certifica la nostra trasparenza, continueremo a fornire tutti i dati sui cantieri" ... dire.it

Milano-Cortina senza dati: Libera denuncia l’opacità strutturale delle Olimpiadi invernali - Il terzo report di dicembre coordinato dall’associazione Libera mette in luce le anomalie e le storture del sistema alla base della gestione delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026. editorialedomani.it

