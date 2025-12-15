Milano-Cortina Gvm rilancia l' ospedale Codivilla-Putti | Polo di eccellenza per i Giochi ma anche per residenti e turisti
Gvm Care & Research rilancia l'ospedale Codivilla-Putti di Cortina, trasformandolo in un polo di eccellenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali, ma anche a servizio di residenti e turisti. Con oltre cinquant’anni di esperienza, l'iniziativa mira a garantire un’assistenza sanitaria di alto livello sia durante l’evento sportivo che nel contesto locale.
Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Ospedale di Cortina al servizio di Olimpiadi e Paralimpiadi. Gvm Care & Research - gruppo che opera nella sanità, ricerca, industria biomedicale, benessere termale e servizi alle imprese - mette a disposizione del territorio di Cortina e per le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali un'assistenza sanitaria strategica e d'eccellenza maturata in oltre cinquant'anni di storia. Il gruppo, fondato nel 1973 da Ettore Sansavini, gestisce dal 2019 l'ospedale Cortina, una struttura polispecialistica accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In occasione dell'evento 'La Salute in Alta Quota. Iltempo.it
