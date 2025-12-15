Milano Cortina Gvm rilancia l' ospedale Codivilla-Putti | Polo di eccellenza per i Giochi ma anche per residenti e turisti

Gvm Care & Research rilancia l'ospedale Codivilla-Putti di Cortina, trasformandolo in un polo di eccellenza per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e per i territori residenti e turistici. Con oltre cinquant'anni di esperienza, l'iniziativa mira a garantire un'assistenza sanitaria di alto livello sia durante gli eventi sportivi sia nel quotidiano.

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Ospedale di Cortina al servizio di Olimpiadi e Paralimpiadi. Gvm Care & Research - gruppo che opera nella sanità, ricerca, industria biomedicale, benessere termale e servizi alle imprese - mette a disposizione del territorio di Cortina e per le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali un'assistenza sanitaria strategica e d'eccellenza maturata in oltre cinquant'anni di storia. Il gruppo, fondato nel 1973 da Ettore Sansavini, gestisce dal 2019 l'ospedale Cortina, una struttura polispecialistica accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In occasione dell'evento 'La Salute in Alta Quota. Iltempo.it

