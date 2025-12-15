Milano Cortina Gvm rilancia l' ospedale Codivilla-Putti | Polo di eccellenza per i Giochi ma anche per residenti e turisti
Gvm Care & Research rilancia l'ospedale Codivilla-Putti di Cortina, trasformandolo in un polo di eccellenza per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e per i territori residenti e turistici. Con oltre cinquant'anni di esperienza, l'iniziativa mira a garantire un'assistenza sanitaria di alto livello sia durante gli eventi sportivi sia nel quotidiano.
Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Ospedale di Cortina al servizio di Olimpiadi e Paralimpiadi. Gvm Care & Research - gruppo che opera nella sanità, ricerca, industria biomedicale, benessere termale e servizi alle imprese - mette a disposizione del territorio di Cortina e per le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali un'assistenza sanitaria strategica e d'eccellenza maturata in oltre cinquant'anni di storia. Il gruppo, fondato nel 1973 da Ettore Sansavini, gestisce dal 2019 l'ospedale Cortina, una struttura polispecialistica accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In occasione dell'evento 'La Salute in Alta Quota. Iltempo.it
Milano-Cortina, Gvm rilancia l'ospedale Codivilla-Putti: "Polo di eccellenza per i Giochi ma anche per residenti e turisti" - La struttura ospedaliera polispecialistica, accreditata con il Ssn, offre cure mediche e benessere in alta quota e si propone per un'assistenza sanitaria strategica e di eccellenza a residenti, sporti ... msn.com
A Cortina il modello GVM Care & Research per la salute in alta quota - GVM Care & Research – gruppo che opera nella sanità, ricerca, industria biomedicale, benessere termale e servizi alle imprese ... iltempo.it
It’s time! La voce leggendaria di Mariah Carey accenderà la Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026! È arrivata l'ufficialità: il prossimo 6 febbraio, lo stadio di San Siro accoglierà l'icona mondiale del pop come prima grande ospite internazionale dei - facebook.com facebook
Nei negozi ufficiali di Milano Cortina 2026 ci sono due modi per pagare: i contanti, oppure le carte di credito del circuito Visa. Mastercard, American Express e via discorrendo, non sono accettate (di @LeonardoBison) x.com