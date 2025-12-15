Il Milan si prepara alla semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, dopo aver superato il pareggio con il Sassuolo. Fofana torna disponibile, mentre Leao resta in dubbio. La squadra si dirige verso Riyadh, determinata a conquistare la finale e portare a casa il trofeo.

Milan verso Napoli: Fofana rientra, Leao in bilico

Il pareggio di San Siro contro il Sassuolo è già alle spalle. Il Milan ha rimesso immediatamente nel mirino la Supercoppa Italiana, pronta a decollare verso Riyadh per affrontare il Napoli nella semifinale di giovedì sera, in programma all’ Al-Awwal Park Stadium. In palio non solo l’accesso alla finale, ma anche la possibilità di difendere il trofeo conquistato lo scorso gennaio contro l’Inter. Da Milanello, intanto, arrivano indicazioni importanti sulle condizioni della rosa. Fofana torna al centro del progetto. La notizia più attesa da Massimiliano Allegri riguarda Youssouf Fofana. Il centrocampista francese ha pienamente recuperato dall’infortunio ed è rientrato in gruppo: contro il Napoli sarà titolare. Milanzone.it

