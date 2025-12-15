Milan una squadra italiana piomba su Loftus-Cheek Lui è disposto a partire Il punto

Il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek, classe 1996, potrebbe lasciare il Milan durante il mercato invernale. Dopo aver attirato l'interesse di diverse squadre italiane, il giocatore si mostra disponibile a cambiare maglia. Ecco le pretendenti e le volontà di Loftus-Cheek in vista della finestra di mercato.

© Pianetamilan.it - Milan, una squadra italiana piomba su Loftus-Cheek. Lui è disposto a partire. Il punto Ruben Loftus-Cheek, classe 1996, potrebbe lasciare il Milan di Massimiliano Allegri nella sessione invernale di calciomercato: ecco chi cerca il centrocampista inglese ex Chelsea nel campionato di Serie A e la volontà del giocatore. Pianetamilan.it Real Madrid-Milan 1-3. Non l’hai sognato. È tutto vero! Mercato Milan, piace il campione del Napoli: possibile trasferimento a gennaio - La società rossonera vuole intervenire nel mercato invernale per puntellare la squadra di Massimiliano Allegri. msn.com

Milan, Allegri ha dato una svolta alla squadra e pure al tifo: San Siro sold-out col Napoli - Il clima positivo e di entusiasmo che il nuovo allenatore ha portato in squadra si riflette infatti anche su San Siro: nonostante l'anno ... tuttomercatoweb.com

L’INTER VINCE E SI PRENDE LA VETTA DEL CAMPIONATO Un successo fondamentale in ottica classifica: l'Inter mette la freccia del sorpasso in classifica su Napoli e Milan. La squadra di Chivu ha avuto la gara sotto controllo per lunghi tratti, ma il Gen - facebook.com facebook

IL SASSUOLO FERMA IL MILAN! Il gol nel finale di Laurienté permette ai neroverdi di pareggiare dopo che la squadra di Allegri aveva ribaltato con la doppietta di Bartesaghi il vantaggio iniziale di Koné #Calcio #MilanSassuolo #SerieA x.com