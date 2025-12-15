Milan una squadra italiana piomba su Loftus-Cheek Lui è disposto a partire Il punto

Il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek, classe 1996, potrebbe lasciare il Milan durante il mercato invernale. Dopo aver attirato l'interesse di diverse squadre italiane, il giocatore si mostra disponibile a cambiare maglia. Ecco le pretendenti e le volontà di Loftus-Cheek in vista della finestra di mercato.

Ruben Loftus-Cheek, classe 1996, potrebbe lasciare il Milan di Massimiliano Allegri nella sessione invernale di calciomercato: ecco chi cerca il centrocampista inglese ex Chelsea nel campionato di Serie A e la volontà del giocatore. Pianetamilan.it

