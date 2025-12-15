milan super bartesaghi non basta un bel sassuolo fa perdere la testa

Il pareggio tra Milan e Sassuolo termina 2-2, lasciando i rossoneri con l'amaro in bocca. Nonostante le difficoltà, il punto ottenuto potrebbe rivelarsi prezioso nella corsa alla qualificazione in Champions League. Dopo la partita, Massimiliano Allegri analizza le conseguenze e le prospettive del team in vista degli ultimi impegni stagionali.

"Un punto che potrà tornare utile". I conti, Massimiliano Allegri, dopo il 2-2 col Sassuolo, li fa sempre sulla zona Champions: dunque, sì. Per lo scudetto, nì. Ma per cambiare paradigma servono cambi. E il Milan, ieri, praticamente non ne aveva, al netto delle assenze di Leao e Fofana (recuperabili per Riad) oltre a Gimenez. Questa volta Allegri ha comunque steccato, soprattutto nel tempismo delle sostituzioni, col senno del poi. Col senno del pre, però, Tare ha toccato i consueti tasti: "Vigili sul mercato. E comunque aspettiamo il vero Nkunku e il ritorno di Gimenez". Magari anche Fullkrug a gennaio e Vlahovic a giugno: si vedrà. Sport.quotidiano.net

