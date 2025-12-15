Il calciomercato invernale si avvicina e il Milan valuta diverse opzioni per rinforzare la rosa. Tra i profili seguiti, spicca quello di Diogo Leite, difensore portoghese che potrebbe rappresentare una soluzione solida e affidabile per rafforzare la linea difensiva dei rossoneri.

© Milanzone.it - Milan, spunta Diogo Leite: profilo solido per rinforzare la difesa

Il calciomercato invernale inizia a prendere forma e, tra le valutazioni del Milan, emerge con sempre maggiore insistenza il nome di Diogo Leite. Il difensore portoghese, protagonista di una stagione di alto livello in Bundesliga, è finito nel radar rossonero come possibile rinforzo per una retroguardia che, nella prima parte del campionato, ha mostrato margini di miglioramento. La pista non è frutto di suggestioni estemporanee: a Casa Milan si riflette su profili capaci di garantire affidabilità immediata, esperienza internazionale e adattabilità tattica. Tutte caratteristiche che il centrale classe 1999 ha dimostrato di possedere. Milanzone.it

Milan, salta Harder: adesso spunta Nkunku e c'è anche Dovbyk - Vlahovic complicato, Rabiot pure: le richieste esplicite di Massimiliano Allegri sul mercato, a meno di sorprese, difficilmente verranno accontentate. corrieredellosport.it

Milan, svolta sul mercato: spunta il piano low-cost per l’attacco - La società rossonera è a caccia di un attaccante da regalare a Massimiliano Allegri. calciomercato.it

BOMBA MERCATO MILAN: spunta GABRIEL JESUS! Il #Milan è a caccia del nove e tra sogni, alternative e occasioni… prende quota una suggestione di lusso Il nome nuovo è quello di Gabriel Jesus. Gabriel Jesus vuole spazio, il #Milan oss - facebook.com facebook

#Milan, centravanti cercasi per gennaio: spunta l’occasione Gabriel Jesus. Zirkzee e Fullkrug… #milanpress x.com