Milan-Sassuolo le pagelle | Bartesaghi il top il peggiore è una novità Ecco tutti i voti
Le pagelle di Milan-Sassuolo, valida per la 15ª giornata della Serie A 2025-2026, analizzano le prestazioni dei giocatori dopo la sfida disputata ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro. Tra conferme e sorprese, ecco i voti dei protagonisti in un match ricco di emozioni e colpi di scena.
Le pagelle di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco voti e giudizi rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Pianetamilan.it
MILAN SASSUOLO 2-2 POST PARTITA + PAGELLE: UNA STELLA NEL BUIO, BARTESAGHI. NKUNKU, PERCHE?
Le pagelle di Milan-Sassuolo 2-2: Bartesaghi funambolo, che ingresso di Laurienté - 2 con le pagelle della partita: il migliore è Bartesaghi, autore di una gran doppietta. eurosport.it
Le pagelle di Milan-Sassuolo 2-2: Koné e Laurienté pareggiano la doppietta di Bartesaghi - Regge il confronto con l’altro senatore Modric dando avvio all’azione del gol di Koné con la sua classica ... canalesassuolo.it
Calcio in Pillole. . Il Milan non va oltre il 2-2 contro il Sassuolo neopromossa e dimostra di avere ancora problemi: problemi di profondità di rosa e problemi con le squadre sulla carta inferiori ai rossoneri. Questi sono ulteriori limiti su cui dovrà lavorare Allegri p - facebook.com facebook
Doppio sorpasso di Chivu Rallenta il Milan contro i Sassuolo Si ferma il Napoli ad Udine L’Inter vola da sola in vetta #SerieAEniLive #DAZN x.com