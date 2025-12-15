Milan-Sassuolo le pagelle | Bartesaghi il top il peggiore è una novità Ecco tutti i voti

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le pagelle di Milan-Sassuolo, valida per la 15ª giornata della Serie A 2025-2026, analizzano le prestazioni dei giocatori dopo la sfida disputata ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro. Tra conferme e sorprese, ecco i voti dei protagonisti in un match ricco di emozioni e colpi di scena.

milan sassuolo le pagelle bartesaghi il top il peggiore 232 una novit224 ecco tutti i voti

© Pianetamilan.it - Milan-Sassuolo, le pagelle: Bartesaghi il top, il peggiore è una novità. Ecco tutti i voti

Le pagelle di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco voti e giudizi rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Pianetamilan.it

MILAN SASSUOLO 2-2 POST PARTITA + PAGELLE: UNA STELLA NEL BUIO, BARTESAGHI. NKUNKU, PERCHE?

Video MILAN SASSUOLO 2-2 POST PARTITA + PAGELLE: UNA STELLA NEL BUIO, BARTESAGHI. NKUNKU, PERCHE?

milan sassuolo pagelle bartesaghiLe pagelle di Milan-Sassuolo 2-2: Bartesaghi funambolo, che ingresso di Laurienté - 2 con le pagelle della partita: il migliore è Bartesaghi, autore di una gran doppietta. eurosport.it

milan sassuolo pagelle bartesaghiLe pagelle di Milan-Sassuolo 2-2: Koné e Laurienté pareggiano la doppietta di Bartesaghi - Regge il confronto con l’altro senatore Modric dando avvio all’azione del gol di Koné con la sua classica ... canalesassuolo.it