Milan-Sassuolo la moviola | disastroso l’arbitro Crezzini Gli episodi ‘incriminati’

Nell'articolo analizzando la moviola di Milan-Sassuolo, si evidenziano le decisioni arbitrali discutibili di Crezzini, che hanno influenzato l'esito della partita terminata 2-2 a San Siro. Gli episodi chiave rivisti sotto la lente della tecnologia evidenziano alcune criticità arbitrali nel corso della 15^ giornata della Serie A 2025-2026.

Gli episodi da moviola - su 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola - di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 terminata 2-2 ieri pomeriggio a 'San Siro'. Focus su due casi in particolare: potevano cambiare il match. Rischia moltissimo Tomori quando, da dietro, senza poter prendere il pallone, travolge Lauriente.

Crezzini (voto 4,5) ha sbagliato completamente partita, l'avvisaglia si è avuta subito, il mancato giallo per Saelemaekers dopo ...

