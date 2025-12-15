© Pianetamilan.it - Milan, Pavlovic sceglie il difensore più forte: Thiago Silva, Gabbia e quel commento su Bastoni …

Strahinja Pavlovic, difensore del Milan di Massimiliano Allegri, interrogato da 'La Gazzetta dello Sport' sul centrale più forte. Il video. Tra i giocatori più positivi della stagione del Milan c'è senza dubbio Strahinja Pavlovic, che con Massimiliano Allegri sta crescendo di partita in partita. Il serbo sceglie il difensore più forte in attività: Thiago Silva è un pupillo, ma non mancano i compagni rossoneri Matteo Gabbia e Fikayo Tomori. Chi avrà scelto? Ecco il video con le risposte date a 'La Gazzetta dello Sport'. Pianetamilan.it

