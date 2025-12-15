Milan la conferma di Tare sul rinnovo di Maignan | Stiamo discutendo Le tempistiche

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha confermato che sono in corso discussioni per il rinnovo di contratto di Mike Maignan, il cui accordo attuale scadrà il 30 giugno 2026. Prima di Milan-Sassuolo, Tare ha aggiornato sui progressi delle trattative, sottolineando l'importanza di mantenere il portiere francese nel progetto rossonero.

Igli Tare, direttore sportivo dei rossoneri, prima di Milan-Sassuolo di ieri pomeriggio a 'San Siro', ha parlato della possibilità di un rinnovo di contratto per Mike Maignan, il cui accordo attuale scadrà il prossimo 30 giugno 2026. Le sue parole. Pianetamilan.it

