milan il caso pulisic e quel cambio che divide san siro

A San Siro, il cambio di Christian Pulisic nel match del Milan ha acceso un acceso dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. La decisione dell'allenatore ha suscitato opinioni contrastanti, evidenziando come nel calcio di alto livello anche le scelte più piccole possano influenzare l'andamento della partita e dividere l'entusiasmo del pubblico.

Nel calcio, soprattutto ad alti livelli, ogni dettaglio diventa materia di discussione quando il risultato non premia. Il pareggio del Milan contro il Sassuolo, maturato nel finale e costato la vetta solitaria della classifica, ha acceso il dibattito non tanto sulla prestazione quanto sulle scelte di Massimiliano Allegri. Al centro delle polemiche, più di ogni altra cosa, il cambio Christian Pulisic–Samuele Ricci al 72’, letto da una parte del pubblico come un segnale di eccessiva prudenza. Un pareggio che pesa più del previsto. Il 2-2 incassato al 79’ ha avuto un peso specifico enorme. Non solo per i punti persi, ma per la sensazione di una partita che il Milan aveva in mano, anche grazie alla rete di Pulisic annullata poco dopo l’ora di gioco per un presunto fallo di Loftus-Cheek. Milanzone.it

