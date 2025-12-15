Milan giorni di fuoco | Saelemaekers rinnova! Maignan? I possibili sostituti Thiago Silva…

Le ultime notizie dal Milan, tra rinnovi, infortuni e calciomercato, dominano la giornata del 15 dicembre 2025. Saelemaekers rinnova il contratto, mentre si valutano i possibili sostituti di Maignan. Intanto, Thiago Silva torna a far parlare e si fanno i primi nomi per rinforzare la rosa di Allegri, in un contesto di sfide e tensioni tra Serie A e mercato.

BRUTTE NOTIZIE PER IL MILAN: TORNA A GENNAIO! Saelemaekers: "Sono tornato a casa mia, è solo l'inizio. Forza Milan, sempre" - Nel pomeriggio di oggi il Milan ha comunicato il rinnovo di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2031, col decorso del nuovo contratto a partire dal 1 luglio 2026.

Saelemaekers rinnova, arrivano i complimenti da compagni ed ex. Ci sono anche Giroud e Tonali - Nel pomeriggio di oggi il Milan ha comunicato il rinnovo di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2031, col decorso del nuovo contratto a partire dal 1 luglio 2026. milannews.it

Batti un colpo se il Milan lo amerai sempre, soprattutto nei giorni bui. - facebook.com facebook

Gli ultimi giorni di mercato il Milan era deciso su Akanji, poi sfumò perché preferì andare all'Inter per la Champions. Ma vuol dire che Allegri voleva un giocatore di spessore lì dietro. E chissà che non possa arrivare ancora oggi questa richiesta alla società Pep x.com