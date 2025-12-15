Milan giorni di fuoco | Saelemaekers rinnova! Maignan? I possibili sostituti Thiago Silva…

Le ultime notizie dal Milan, tra rinnovi, infortuni e calciomercato, dominano la giornata del 15 dicembre 2025. Saelemaekers rinnova il contratto, mentre si valutano i possibili sostituti di Maignan. Intanto, Thiago Silva torna a far parlare e si fanno i primi nomi per rinforzare la rosa di Allegri, in un contesto di sfide e tensioni tra Serie A e mercato.

© Pianetamilan.it - Milan, giorni di fuoco: Saelemaekers rinnova! Maignan? I possibili sostituti. Thiago Silva…

Le top news della giornata di oggi, 15 dicembre 2025, del Milan di Massimiliano Allegri: tra infortuni, Serie A e calciomercato. Pianetamilan.it

milan giorni fuoco saelemaekersSaelemaekers: "Sono tornato a casa mia, è solo l'inizio. Forza Milan, sempre" - Nel pomeriggio di oggi il Milan ha comunicato il rinnovo di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2031, col decorso del nuovo contratto a partire dal 1 luglio 2026. milannews.it

