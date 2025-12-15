Milan giornata incredibile per Bartesaghi | doppietta ed eletto MVP dai tifosi

Una giornata indimenticabile per Davide Bartesaghi, protagonista assoluto nella partita contro il Sassuolo. Con una doppietta decisiva, ha conquistato i cuori dei tifosi, che lo hanno eletto MVP dell'incontro. Un momento di grande soddisfazione e emozione per il giovane calciatore, che ha dimostrato tutto il suo talento e la sua determinazione in campo.

milan giornata incredibile bartesaghiMilan Sassuolo, pari amaro a San Siro: non basta la super prestazione di Bartesaghi. Segui gli aggiornamenti - Segui gli aggiornamenti La sfida tra Milan e Sassuolo si è rivelata una partita a due facce, un caleidoscopio di em ... milannews24.com

Le pagelle di Bartesaghi: che show! Prestazione da 8 per l'esterno rossonero - Giornata comunque indimenticabile per Davide Bartesaghi, autore di entrambe le reti ... milannews.it