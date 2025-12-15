Milan Gabbia ko | esami ok ma salta la Supercoppa col Napoli

Il Milan affronta un'assenza importante in vista della Supercoppa Italiana, a causa dell'infortunio di Matteo Gabbia durante la partita contro il Sassuolo. Nonostante gli esami abbiano escluso complicazioni gravi, il difensore salta la finale contro il Napoli, lasciando i rossoneri con una tegola da gestire.

Il Milan incassa una notizia agrodolce alla vigilia della Supercoppa Italiana. Durante la sfida contro il Sassuolo, Matteo Gabbia ha riportato un trauma in iperestensione al ginocchio sinistro, un infortunio che ha costretto il difensore a lasciare il campo attorno all’ora di gioco dopo una ricaduta scomposta in seguito a uno stacco di testa. Gli esami clinico-strumentali effettuati nelle ore successive hanno escluso lesioni capsulo-legamentose e meniscali, ma non bastano a renderlo disponibile per l’immediato. Stop confermato per la semifinale. In casa rossonera c’è sollievo per l’esito degli accertamenti, meno preoccupante di quanto temuto inizialmente. Milanzone.it

