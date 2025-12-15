Milan è ufficiale | Saelemaekers rinnova con i rossoneri tutti i dettagli

Dopo settimane di attese e speculazioni, il Milan annuncia ufficialmente il rinnovo di Alexis Saelemaekers. Il giocatore belga continuerà a vestire la maglia rossonera, confermando il suo ruolo nel progetto tecnico della squadra. Ecco tutti i dettagli del nuovo accordo contrattuale, che rafforza la volontà del club di puntare sui propri talenti.

Dopo settimane di voci, è finalmente arrivato il rinnovo di Alexis Saelemaekers: ecco i dettagli del rinnovo contrattuale. Pianetamilan.it

Ufficiale , Alexis Saelemaekers rinnova con il Milan fino al 2031 - Alexis Saelemaekers rinnova con il Milan fino al 2031: continuità, identità e progetto al centro della strategia rossonera.

