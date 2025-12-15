Milan è ufficiale | Saelemaekers rinnova con i rossoneri tutti i dettagli
Dopo settimane di attese e speculazioni, il Milan annuncia ufficialmente il rinnovo di Alexis Saelemaekers. Il giocatore belga continuerà a vestire la maglia rossonera, confermando il suo ruolo nel progetto tecnico della squadra. Ecco tutti i dettagli del nuovo accordo contrattuale, che rafforza la volontà del club di puntare sui propri talenti.
Saelemaekers a tanto così da far venire giù lo stadio ??
