Milan Bartesaghi festeggia sui social la doppietta | Un sogno diventato realtà

Davide Bartesaghi ha conquistato i tifosi con una doppietta spettacolare contro il Sassuolo, davanti ai propri supporters a San Siro. Con un messaggio sui social, il calciatore ha condiviso l'emozione di un sogno diventato realtà, celebrando un momento speciale della sua carriera.

Davide Bartesaghi, autore di una splendida doppietta contro il Sassuolo davanti al suo pubblico di San Siro, ha festeggiato sui social: le parole cariche d'emozione. Pianetamilan.it

