Milan Bartesaghi festeggia sui social la doppietta | Un sogno diventato realtà
Davide Bartesaghi ha conquistato i tifosi con una doppietta spettacolare contro il Sassuolo, davanti ai propri supporters a San Siro. Con un messaggio sui social, il calciatore ha condiviso l'emozione di un sogno diventato realtà, celebrando un momento speciale della sua carriera.
Davide Bartesaghi è un crocevia. L'esterno del Milan è figlio di una terra di mezzo e di un calcio che non ama farsi incasellare. Così è riuscito a convincere anche San Siro del suo talento. Di @giostuzzi x.com
