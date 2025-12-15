Milan allarme Gimenez | possibile operazione in vista? La situazione

Da oltre un mese, Santiago Gimenez è fermo a causa di un infortunio e il suo rientro in campo appare incerto. La società e lo staff medico stanno valutando le prossime mosse, con la possibilità di un intervento chirurgico che potrebbe influenzare i piani futuri del giocatore e del club. Ecco un aggiornamento sulla situazione.

E' ormai più di un mese che Santiago Gimenez non calca il terreno di gioco con il Milan: possibile operazione in vista? Vediamo assieme la situazione. Pianetamilan.it

