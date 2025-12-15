Il Milan dimostra una forte spinta nelle sfide contro le grandi squadre, mentre fatica a mantenere costanza contro le piccole. Il pareggio con il Sassuolo conferma questa tendenza, evidenziando le ambivalenze di una squadra capace di esprimersi al massimo contro le big, ma ancora fragile nelle gare più abbordabili. Una dinamica che caratterizza il cammino rossonero di questa stagione.

© Milanzone.it - Milan a due velocità: implacabile con le big, fragile contro le piccole

Il pareggio contro il Sassuolo non è stato un fulmine a ciel sereno, ma l’ennesima conferma di una tendenza che accompagna il Milan da inizio stagione. I rossoneri viaggiano a ritmi da Scudetto negli scontri diretti, ma rallentano bruscamente quando il calendario propone avversari di bassa classifica. Due volti della stessa squadra, una contraddizione che rischia di pesare nel lungo periodo. Dopo quindici giornate il Milan è ancora lì, secondo a un solo punto dalla vetta. Ma la classifica, da sola, non racconta tutta la storia. Grande contro le grandi. Quando il livello si alza, il Milan risponde presente. Milanzone.it

