Il fenomeno migratorio rappresenta una delle principali sfide globali, influenzando la sicurezza, la stabilità sociale e le dinamiche internazionali. Le recenti dichiarazioni di Piantedosi sottolineano l'importanza di affrontare questa complessa realtà, che richiede strategie condivise per gestire i suoi effetti e promuovere un equilibrio tra solidarietà e sicurezza.

© Iltempo.it - Migranti, Piantedosi: "Fenomeno che incide su sicurezza e stabilità della società"

''Una delle principali dinamiche globali con cui siamo chiamati a misurarci è, senza dubbio, il fenomeno migratorio, che incide in profondità sulla stabilità delle società, sulla sicurezza, sullo sviluppo e sulle relazioni tra gli Stati''. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo alla XVIII Conferenza Ambasciatrici e ambasciatori sul tema 'La sfida migratoria quale priorità internazionale'. ''Gestire questo fenomeno significa, innanzitutto, contrastarne la dimensione illegale - ha aggiunto - dove prevalgono l'assenza di regole, aumentano le vulnerabilità, si rafforzano le reti criminali e si moltiplicano le tragedie umane''. Iltempo.it

Giorgia Meloni: Blocco navale unica soluzione contro l'immigrazione illegale

Migranti, Piantedosi: "Fenomeno che incide su sicurezza e stabilità della società" - ''Una delle principali dinamiche globali con cui siamo chiamati a misurarci è, senza dubbio, il fenomeno migratorio, che incide in profondità sulla stabilità delle società, sulla sicurezza, sullo svil ... msn.com

Migranti, Piantedosi: “Con le regole Ue miglior controllo frontiere, gli arrivi equivalenti a 2024” - Piantedosi, imagoeconomicaPiantedosi imagoeconomica Con le nuove norme europee sui migranti, per l’Italia c’è “un ... msn.com