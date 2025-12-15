Migranti negli alberghi abbandonati I proprietari dovranno ’blindarli’

La presenza di migranti negli alberghi abbandonati ha portato all’adozione di misure straordinarie nel Comune, con due ordinanze firmate dalla sindaca Grazia Torelli. Queste disposizioni, nate in seguito alle decisioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, mirano a garantire la sicurezza e il decoro del territorio.

Due ordinanze contingibili e urgenti firmate dalla sindaca Grazia Torelli, adottate a seguito delle indicazioni emerse in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. I provvedimenti arrivano all’indomani di un’operazione straordinaria delle forze dell’ordine che ha riportato l’attenzione sulle condizioni di degrado di alcune strutture alberghiere dismesse. Le due ordinanze si estendono a tutto il territorio e riguardano il divieto di bivacco e l’obbligo di interventi di messa in sicurezza e di difesa passiva per impedire occupazioni abusive. Nella serata di venerdì, ricordiamo, polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia Locale hanno effettuato controlli in dodici alberghi non più operativi del territorio comunale. Lanazione.it

