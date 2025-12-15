Migranti il metodo Roma funziona | stop al business del pacchetto viaggi degli scafisti Piantedosi | -60% di arrivi e l’Ue sta con l’Italia

L’Italia registra un calo del 60% negli arrivi di migranti grazie al metodo Roma, che mira a contrastare il business degli scafisti. Piantedosi evidenzia i risultati positivi, sottolineando il supporto dell’Europa e l’efficacia delle strategie adottate per ridurre i flussi migratori irregolari.

Migranti, Piantedosi tira le somme: -60% di arrivi per il secondo anno consecutivo e l’Europa adotta il metodo Roma contro il “pacchetto turistico” degli scafisti. Un bilancio positivo, quello che delinea il ministro dell’Interno intervenendo alla XVIII Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori, dove ha delineato una visione chiara e pragmatica sulla crisi migratoria, scattando una fotografia reale dello status quo, definendo quella che è la attuale dinamica globale, che incide profondamente sulla stabilità sociale e sulla sicurezza degli Stati. Asserendo: «Una delle principali dinamiche globali con cui siamo chiamati a misurarci è, senza dubbio, il fenomeno migratorio, che incide in profondità sulla stabilità delle società, sulla sicurezza, sullo sviluppo e sulle relazioni tra gli Stati» – ha sottolineato il titolare del Viminale, intervenendo alla Conferenza sul tema La sfida migratoria quale priorità internazionale –. Secoloditalia.it

