Migliaia di persone in centro per il Natale d’Incanto di Ponte San Pietro

Migliaia di persone hanno partecipato nel centro di Ponte San Pietro al «Natale d’Incanto», evento che ha concluso con successo il Tour 2025 della redazione mobile de L’Eco di Bergamo. Domenica 14 dicembre, L’Eco café ha celebrato l’inizio delle festività nella cittadina dell’Isola Bergamasca, portando entusiasmo e atmosfera natalizia tra i presenti.

