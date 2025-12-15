migliaia di orme di dinosauri scoperte nel parco dello stelvio

Nel Parco dello Stelvio sono state rinvenute migliaia di orme di dinosauri risalenti a circa 210 milioni di anni fa. Queste tracce testimoniano la presenza di branchi di grandi erbivori del Triassico Superiore, offrendo preziose informazioni sulla vita preistorica in questa regione. La scoperta apre nuove prospettive sulla paleontologia e sulla storia antica dell'area.

Parco dello Stelvio, scoperte migliaia di orme di dinosauri: risalirebbero a 210 milioni di anni fa. L'esperto: «Immenso patrimonio scientifico» - «È una vera e propria 'valle dei dinosauri ' che si estende per chilometri: è il sito più grande delle Alpi e uno dei più ricchi al mondo». msn.com