Migliaia di orme di dinosauri scoperte nel Parco dello Stelvio
Nel Parco dello Stelvio sono state rinvenute migliaia di orme di dinosauri risalenti a circa 210 milioni di anni fa. Queste tracce testimoniano la presenza di branchi di grandi erbivori del Triassico Superiore, offrendo preziose informazioni sulla vita preistorica in questa regione. La scoperta apre nuove prospettive sulla paleontologia e sulla storia antica dell'area.
Le tracce risalgono a 210 milioni di anni fa e sarebbero state lasciate da branchi di grandi erbivori del Triassico Superiore. Tgcom24.mediaset.it
Ciro: il dinosauro di Benevento tenuto in cantina per 13 anni è il più famoso al mondo
Parco dello Stelvio, scoperte migliaia di orme di dinosauri: risalirebbero a 210 milioni di anni fa. L'esperto: «Immenso patrimonio scientifico» - «È una vera e propria 'valle dei dinosauri ' che si estende per chilometri: è il sito più grande delle Alpi e uno dei più ricchi al mondo». msn.com
Parco dello Stelvio, scoperte migliaia di orme di dinosauri - Lo annunciano Regione Lombardia e il paleontologo Cristiano Dal Sasso del Museo di Storia Naturale di Milano. tg24.sky.it
#Libri. Quando il corpo della santa lasciò Venezia per tornare, anche se solo per pochi giorni, nella sua Sicilia, qualcosa si mosse nel cuore di migliaia di persone. Tutti sentirono che era tornata non solo per essere venerata, ma per ricordare un modo di viver - facebook.com facebook