Migliaia di orme di dinosauri rinvenute nel Parco dello Stelvio

Nel Parco Nazionale dello Stelvio, tra Valdidentro, Livigno e Bormio, sono state scoperte migliaia di orme di dinosauri nella Valle di Fraele. Questo importante ritrovamento aggiunge un elemento affascinante alla regione, che sarà coinvolta anche nei prossimi Giochi di Milano-Cortina 2026.

© Feedpress.me - Migliaia di orme di dinosauri rinvenute nel Parco dello Stelvio Migliaia di orme di dinosauri sono state rinvenute a Valdidentro (Sondrio), tra Livigno e Bormio, nella Valle di Fraele ( Parco Nazionale dello Stelvio ), una delle zone coinvolte nei prossimi Giochi di Milano-Cortina 2026. Un ritrovamento unico in vista di Milano-Cortina 2026 Le tracce, le prime rinvenute in Lombardia, risalgono all’epoca del Triassico superiore (210 milioni di anni fa). La scoperta. Feedpress.me Ecco le orme dei Dinosauri di Rovereto. Migliaia di orme di dinosauri rinvenute nel Parco dello Stelvio - Migliaia di orme di dinosauri sono state rinvenute a Valdidentro (Sondrio), tra Livigno e Bormio, nella Valle di Fraele (Parco Nazionale dello Stelvio), una delle zone coinvolte nei prossimi Giochi di ... msn.com

Scoperte migliaia di orme di dinosauri nel Parco dello Stelvio - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. laregione.ch

#Libri. Quando il corpo della santa lasciò Venezia per tornare, anche se solo per pochi giorni, nella sua Sicilia, qualcosa si mosse nel cuore di migliaia di persone. Tutti sentirono che era tornata non solo per essere venerata, ma per ricordare un modo di viver - facebook.com facebook