michele singer chi era la moglie di rob reiner

Michele Singer, nota per essere stata la moglie di Rob Reiner, attore, regista e produttore di fama hollywoodiana, è recentemente scomparsa. Rob Reiner, celebre figura nel mondo dello spettacolo, è morto all’età di 78 anni nella sua abitazione di Los Angeles, segnando la fine di una carriera influente e di una vita dedicata al cinema.

Attore, regista e produttore di successo a Hollywood, Rob Reiner è morto all’età di 78 anni nella sua casa di Los Angeles. Sul corpo diverse ferite riconducibili a un’arma da taglio. Accanto a lui, è stata trovata senza vita anche la moglie Michele Singer, che aveva sposato nel 1989 dopo averla incontrata sul set di Harry, ti presento Sally, suo film di maggior successo in carriera. Fotografa e collaboratrice creativa 68enne, la donna ha lavorato a lungo al fianco del marito, influenzandone la produzione e la realizzazione dei film: emblematico proprio il caso della commedia con Meg Ryan e Billy Crystal, di cui Singer contribuì a cambiare il finale. Lettera43.it

Hollywood sotto choc: Rob Reiner e la moglie uccisi in casa

