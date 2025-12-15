Mette l' auto elettrica in carica e poi scoppia l' incendio

Una domenica tranquilla si è trasformata in un momento di paura a Lazfons, Chiusa, quando un’auto elettrica ha preso fuoco nel garage dopo averla messa in carica. L'incendio ha sconvolto la routine del quartiere, suscitando preoccupazioni sulla sicurezza delle vetture elettriche durante le operazioni di ricarica.

© Trentotoday.it - Mette l'auto elettrica in carica e poi scoppia l'incendio Una tranquilla domenica d'inverno tramutata in un momento di shock: è quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 14 dicembre, nel quartiere di San Giacomo a Lazfons, frazione di Chiusa, dove un'auto elettrica ha preso fuoco mentre si trovava in un garage.Da quanto emerso, l'auto era.

Auto elettrica: come velocizzare la ricarica della batteria? - Quanto dura la batteria di un'auto elettrica, come funziona e cosa possiamo fare per velocizzarne la ricarica?

