Metropolitana ripartono i lavori | quando saranno pronte le nuove tratte

Il Comune di Genova ha annunciato la ripresa dei lavori di estensione della metropolitana, con l’accordo ufficiale con il consorzio Conpat. Le nuove tratte, che collegano Brin a Canepari e Brignole a Martinez, rappresentano un passo importante per migliorare i collegamenti urbani e potenziare i mezzi di trasporto pubblico in città.

