Le previsioni meteo di Roma per il 15 dicembre 2025 indicano condizioni stabili su tutta la regione, con cieli prevalentemente sereni e temperature in generale calo. La giornata sarà caratterizzata da poche variazioni, con nebbia nelle zone interne e qualche lieve fenomeno sulle coste. La notte si manterrà asciutta e tranquilla, proseguendo il trend di stabilità atmosferica.

meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con localizzati i banchi di nebbia o foschia sulla pianura padana e sole prevalente altrove al pomeriggio non sono attese particolari variazioni congeli per lo più soleggiati tratterà te la notte ancora tempo stabile con Cieli tornano nei boschi e sui medesimi settori al centro tempo stabile durante la giornata con sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio Salvo banchi di nebbia e foschia nelle zone interne specie tra Toscana Umbria e Lazio su una variazione serata e nottata con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni al sud tempo stabile nel corso della giornata Un con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino che al pomeriggio Salvo qualche evento basso su coste pianure poche variazioni in serata e nottata con tempo asciutto e c'è di per lo più sereni e qualche nome di passaggio potrebbe interessare le isole maggiori temperature minime generale diminuzione massime in calo al centro nord hidria Suzuki swace Maggiore le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. Romadailynews.it

