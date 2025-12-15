Meteo perturbazione in arrivo su costa e pianura | ecco quando

Dopo un periodo di stabilità, una perturbazione sta per interessare la costa e le pianure del Friuli Venezia Giulia. L'evento meteorologico è atteso nei prossimi giorni, portando cambiamenti nelle condizioni atmosferiche e possibili fenomeni di maltempo. Ecco le previsioni e le tempistiche dell'arrivo di questa perturbazione.

© Udinetoday.it - Meteo, perturbazione in arrivo su costa e pianura: ecco quando Dopo un lungo periodo di condizioni meteo stabili, il Friuli Venezia Giulia si prepara all'arrivo di una perturbazione. La combinazione dell'indebolimento dell'alta pressione in regione e di una depressione sulla penisola iberica causerà piogge sparse a partire da martedì sera. Lo riporta Lorenzo. Udinetoday.it Meteo 19 novembre: breve pausa, poi nuova perturbazione in arrivo. Meteo Italia: anticiclone in calo, piogge e nuvole in arrivo su diverse regioni: le previsioni - Torna il maltempo in Italia dopo il dominio dell'anticiclone: piogge e temporali lungo tutto lo stivale con calo temperature. meteo.it

Meteo, perturbazione in arrivo: tempo in peggioramento da lunedì 15 dicembre - Anticiclone addio, domani primi segnali di cambiamento: una nuova perturbazione porterà maltempo in molte regioni e neve in montagna. meteo.it

Radio1 Rai. . #Meteo Addio all'anticiclone africano e al sole, in arrivo una perturbazione che, seppur di breve durata, porterà forti piogge soprattutto al nord e sulle isole maggiori. Gli aggiornamenti con il primo tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronauti - facebook.com facebook

Alta pressione via via meno salda, si avvicina una perturbazione atlantica. #meteo x.com