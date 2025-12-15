© Lanotiziagiornale.it - Meteo, passato l’anticiclone: torna la neve anche a bassa quota

È stata una settimana davvero pessima dal punto di vista della qualità dell’aria in Italia, ma in generale su buona parte del continente europeo. L’anticiclone che ha mostrato il suo lato peggiore, con una stasi dell’aria nei bassi strati, sta per lasciare spazio a un’importante perturbazione. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che l’alta pressione ha ormai le ore contate, sono in arrivo piogge abbondanti e non solo, anche copiose nevicate, grazie all’ingresso di un fronte perturbato pilotato da aria polare-marittima. Una vera boccata d’ossigeno, sia per ripulire l’aria ma soprattutto per chi ha delle attività in montagna. Lanotiziagiornale.it

