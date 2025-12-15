Meteo Napoli torna il maltempo | le previsioni fino a martedì 17

Le previsioni meteo per Napoli indicano un ritorno del maltempo con nuvole di passaggio fino a martedì 17. Le temperature oscillano tra 7°C e 15°C, influenzando le condizioni atmosferiche della città nei prossimi giorni.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, quella di oggi sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, con temperatura minima di 7°C e massima di 15°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it:: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da cielo sereno, con . 2anews.it

MALTEMPO: in diretta la caduta di un albero. Le previsioni di oggi in dettaglio Nord, Centro e Sud

Meteo, torna il maltempo: lunedì 15 i primi segnali di peggioramento - Perturbazione in avvicinamento: porterà maltempo soprattutto domani, con piogge in molte regioni e neve in montagna. meteo.it