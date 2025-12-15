Meteo le previsioni in Campania per lunedì 15 dicembre 2025

Le previsioni meteo per lunedì 15 dicembre 2025 in Campania indicano condizioni prevalentemente serene, con cieli sereni o poco nuvolosi. Ad Avellino, il cielo rimarrà principalmente sgombro da precipitazioni, con only stratificazioni in transito serale. Ecco le informazioni principali per la giornata, utili per pianificare le attività e le uscite.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 15 dicembre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 3170m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Nubi basse e banchi di nebbia in diradamento e sollevamento sino a cieli parzialmente nuvolosi, non sono previste piogge. Anteprima24.it

