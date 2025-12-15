Messina raccontata a tutti | monumenti storici diventano accessibili con la Comunicazione aumentativa alternativa

Domani, martedì 16 dicembre alle ore 11, la Fontana di Orione a Messina sarà teatro dell'inaugurazione dei primi pannelli illustrativi dei monumenti storici della città, tradotti in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA). Un'iniziativa volta a rendere più accessibili e comprensibili i luoghi di interesse storico, favorendo la fruizione anche da parte di persone con bisogni comunicativi specifici.

