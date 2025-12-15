Messina Futsal campione d’inverno piegata la resistenza del Mazara
Il Messina Futsal si laurea campione d’inverno nel girone D di serie A2 di calcio a 5, grazie alla vittoria per 3-2 sul Mazara 2020 nel big match. Con questa conquista, i siciliani ottengono il miglior piazzamento per la Coppa Italia, consolidando la loro posizione di vertice nel campionato.
Il Messina Futsal si è imposto per 3 a 2 nel big match contro il Mazara 2020, conquistando, così, il titolo di “campione d’inverno” nel girone D di serie A2 di calcio a 5 ed il migliore piazzamento per la Coppa Italia. Nell’ultima giornata d’andata, partita subito scoppiettante sul parquet del. Today.it
Futsal Serie A2 | Messina Futsal vs Canosa
Il big-match Messina Futsal-Mazara 2020 chiude il girone di andata di serie A2 - L’andata della regular season del girone D di Serie A2 propone il gran finale al “PalaLaganà” di Montepiselli, dove si giocherà sabato 13 dicembre il big- messinasportiva.it
Oggi in campo! #Under19 Mascalucia vs Messina Futsal Pala Wagner • Mascalucia #messinafutsal - facebook.com facebook