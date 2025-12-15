Messi a Delhi 93 mila euro per incontrarlo faccia a faccia
Lionel Messi è arrivato a Delhi per la quarta e ultima tappa del tour indiano, che lo ha portato a Kolkata, Hyderabad e Mumbai. A seguito del caos che si è verificato a Kolkata dove una folla ha tentato invano di vederlo, nella capitale sono state messe in atto eccezionali misure di sicurezza per la leggenda del calcio argentino. Secondo Ndtv, Messi e il suo entourage avrebbero prenotato un intero. Feedpress.me
🏆 Ballon d'or Winners (2024 Update) 🏆
Messi a Delhi, 93 mila euro per incontrarlo faccia a faccia - Lionel Messi è arrivato a Delhi per la quarta e ultima tappa del tour indiano, che lo ha portato a Kolkata, Hyderabad e Mumbai. msn.com
Messi, dopo lo stadio sfasciato, gli incontri da Paperone. Vuoi parlare con Leo? Costa 93mila euro - Dopo i disordini degli ultimi giorni a Kolkata, sono state messe in atto eccezionali misure di sicurezza per il fuoriclasse argentino. msn.com
As per reports, Virat Kohli is set to meet Lionel Messi in Delhi on 14th December #cricket #viratkohli #Messi𓃵 #MessiInMumbai x.com
🇮🇹La cucina italiana è stata ufficialmente iscritta nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dell'UNESCO il 10 dicembre 2025. La decisione è stata presa all'unanimità dal Comitato Intergovernativo riunito a Nuova Delhi. Qu - facebook.com facebook