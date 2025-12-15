Messi a Delhi 93 mila euro per incontrarlo faccia a faccia

Lionel Messi è arrivato a Delhi per la quarta e ultima tappa del tour indiano, che lo ha portato a Kolkata, Hyderabad e Mumbai. A seguito del caos che si è verificato a Kolkata dove una folla ha tentato invano di vederlo, nella capitale sono state messe in atto eccezionali misure di sicurezza per la leggenda del calcio argentino. Secondo Ndtv, Messi e il suo entourage avrebbero prenotato un intero. Feedpress.me

