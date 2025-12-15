Mercoledì l’addio al 19enne Daniel Garcia Camera precipitato nella fabbrica dismessa mentre faceva Urbex

Mercoledì, a Casnigo, si terranno i funerali di Daniel Garcia Esteban Camera, il giovane di 19 anni deceduto durante un'esplorazione nell'ex fabbrica Italcementi di Alzano Lombardo. La sua scomparsa ha suscitato dolore e cordoglio nella comunità, che si riunirà per l'ultimo saluto.

Mercoledì 17 dicembre alle 10, nella parrocchiale di Casnigo, verranno celebrati i funerali di Daniel Garcia Esteban Camera, il 19enne tragicamente scomparso durante un’esplorazione nell’ex fabbrica Italcementi di Alzano Lombardo. Nella notte tra sabato e domenica, Daniel si trovava con alcuni amici all’interno dell’edificio abbandonato, meta di giovani appassionati di “urbex”, quando è improvvisamente precipitato da un lucernario, perdendo la vita. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, il giovane non è sopravvissuto al volo di circa cinque metri. Figlio di mamma colombiana e papà italiano, Daniel aveva appena terminato gli studi presso il centro di formazione professionale di Clusone e lavorava da un mese nella falegnameria ‘Fattorini’ di Gazzaniga. Bergamonews.it

