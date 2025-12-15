Mercato Napoli Ambrosino saluta | decisa la formula della cessione

Il mercato di gennaio si avvicina e il Napoli si prepara a definire le proprie strategie di mercato. Con l'obiettivo di rafforzare la rosa, il direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorando intensamente, mentre Ambrosino si congeda, segnando un passo importante nella pianificazione della sessione di trattative.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, comincia ad intensificare il proprio lavoro in vista del mercato di gennaio. Sono molte le situazioni da affrontare. Tra queste c'è anche il futuro di Giuseppe Ambrosino, giovane attaccante che ha trovato poco spazio finora in maglia azzurra. Per il classe 2003, infatti, si profila una possibile partenza in prestito, utile per accumulare minuti e proseguire il percorso di crescita. Ambrosino prepara le valigie: decisa la formula della cessione. Giuseppe Ambrosino, in questa prima parte di stagione, non è riuscito a trovare continuità nelle rotazioni di Antonio Conte.

Il Napoli lavora anche in uscita: Mazzocchi e Ambrosino andranno via (Schira) - Nelle ultime settimane si è parlato soprattutto di acquisti, ma il club deve gestire anche esuberi e giovani da mandare a giocare: Pasquale Mazzocchi e ...

