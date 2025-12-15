Il difensore centrale Tiago Gabriel, attualmente al Lecce, sta attirando l'attenzione di diversi club di alto livello. Dopo aver suscitato interesse in Italia, in particolare dalla Juventus, il suo nome è stato fatto anche da squadre straniere. Ecco tutte le ultime novità sul possibile trasferimento del giovane talento nel mercato in corso.

© Internews24.com - Mercato Inter, Tiago Gabriel piace anche alla Juve. E dall’estero lo vogliono queste squadre

Inter News 24 Mercato Inter, il difensore centrale del Lecce Tiago Gabriel è nel mirino anche della Juventus. Ma attenzione alla pista estera: ecco chi lo segue. Il Lecce ha messo a segno l’ennesimo colpo da maestro grazie al fiuto del suo direttore sportivo, Pantaleo Corvino. Il tesoro scoperto si chiama Tiago Gabriel, il difensore portoghese che, in pochissimo tempo dal suo arrivo nel Salento, è diventato una delle rivelazioni più lucenti della Serie A. Acquistato lo scorso gennaio dall’Estrela Amadora per una cifra irrisoria, circa un milione di euro, il centrale classe 2004 ha visto il suo valore schizzare alle stelle grazie a prestazioni costanti e di altissimo livello. Internews24.com

?? TIAGO GABRIEL VIA A GENNAIO? ?? CORVINO SI SFREGA GIÀ LE MANI

Lecce, Tiago Gabriel piace in Premier: due club ci hanno già provato. Il Lecce lo valuta 40 milioni - Brentford e West Ham, ma non solo: anche Inter e Juventus hanno mosso i primi passi. calciolecce.it

Scout dell’Inter al Via del Mare per Lecce-Pisa: occhi su Tiago Gabriel - Gli osservatori del club neroazzurro hanno seguito dal vivo la partita di venerdì sera per osservare Tiago Gabriel ... calciolecce.it