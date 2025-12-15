La posizione della principessa Rajwa durante le festività natalizie ha suscitato discussioni tra i sudditi, nonostante l'attenzione ai dettagli e la perfezione studiata. Come da tradizione, le corti della royal family inviano le consuete Christmas Card, un gesto che ogni anno rispecchia l’atmosfera e i personaggi più rappresentativi della famiglia reale.

© Amica.it - Meravigliosa e studiata alla perfezione. Ma ai sudditi non è piaciuta la posizione in ombra della principessa Rajwa

Natale, tempo di auguri. Da fare a voce o per iscritto. Nelle varie corti della royal family c’è l’abitudine di inviare, a parenti e amici, una Christmas Card, una cartolina di Natale con una foto che varia ogni anno. Quest’anno re Abdallah e la regina Rania di Giordania hanno scelto, a tale scopo, un’immagine meravigliosa. Una foto che ritrae il sovrano e la moglie in compagnia dei quattro figli, dei rispettivi coniugi – per chi ce li ha – e delle nipotine. Lo scatto, che ha fatto il giro del web, è stato ideato con molta attenzione: la prima cosa che colpisce, infatti, sono le posizioni perfette dei vari membri e, soprattutto, la cura con cui sono stati scelti i colori degli abiti indossati. Amica.it

Salutiamo la meravigliosa Odessa, la martoriata kherson e ci dirigiamo in un lungo viaggio in treno che ci porterà domani dagli angeli di Mariupol. Tristezza e sofferenza che non ci lasciano mai…. Solo chi vive la guerra può capire!!! Non lasciamoli soli!!!!! - facebook.com facebook