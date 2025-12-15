Mentre parcheggia l' auto le rubano la borsetta dal sedile

Una rapina lampo mentre parcheggia l’auto: la vittima si rende conto troppo tardi che la sua borsetta è stata sottratta dal sedile. In pochi secondi, un gesto rapido e improvviso le ha portato via un oggetto di valore, lasciandola senza possibilità di intervento. Un episodio che evidenzia quanto possa essere vulnerabile la sicurezza durante le semplici operazioni quotidiane.

© Monzatoday.it - Mentre parcheggia l'auto le rubano la borsetta dal sedile È successo tutto nell'arco di pochissimi secondi. Neppure il tempo di rendersi conto che si è ritrovata la borsetta sparire dal sedile dell'auto in un batter d'occhio.È successo bel pomeriggio di lunedì 15 dicembre a Muggiò. Secondo quanto riferisce sulla sua pagina Facebook il Gruppo Sicurezza a.

